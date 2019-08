A Gallarate parcheggi gratuiti per una settimana

Gallarate avrà i parcheggi gratis per una settimana. L’ha comunicato il comune, che tramite una nota ha annunciato che da domenica 11 a domenica 18 agosto “viene sospeso l’obbligo del pagamento in tutte le aree di sosta regolamentate dai parcometri, sui quali verrà posta l’apposita segnaletica”.

Nella settimana di Ferragosto, dunque, i gallaratesi potranno posteggiare la macchina gratuitamente, “senza esporre il tagliando“, si legge nella nota. La scelta è stata presa dalla giunta comunale guidata dal sindaco Andrea Cassani per “dare un segnale di attenzione nei confonti di chi non va in vacanza e intende trascorrere del tempo nel centro cittadino. Ma anche – aggiunge – nei confronti dei negozianti che non chiuderanno la loro attività”.

Si tratta di un vantaggio per chi le ferie le ha già fatte oppure per chi deve ancora aspettare; oggi le città, Gallarate compresa, non si svuotano più completamente nei giorni centrali di agosto. Le abitudini sono cambiate; i giorni di ferie sono diventati più flessibili. E di conseguenza tanti commercianti decidono di non chiudere le proprie attività. La scelta del comune va proprio in questa direzione: aiutare i negozianti da un lato, e incentivare le persone rimaste in città ad animare il centro dall’altro.