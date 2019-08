Il grande omaggio al Sentiero Italia

«Un’idea per rendere omaggio al grande sentiero che unisce il Paese»: Sergio Peduzzi presidente del Cai di Luino descrive così l’omaggio che assieme al Cai dei Varese verrà fatto al Sentiero Italia, un percorso di enorme suggestione e importanza culturale che verrà nel prossimo fine settimana percorso in quattro tappe nella zona del Luinese dagli appassionati di camminata in montagna.

Sabato 10 e domenica 11 agosto il CAI Luino propone 4 escursioni sulle 4 tappe del percorso del Sentiero Italia in Provincia di Varese seguendo i sentieri appositamente segnalati.

LE TAPPE VARESINE



Sabato 10 agosto 2019

1° Tappa: Luino – Lago Delio

Percorso: Luino-Colmegna-Maccagno-Musignano-Bassano-Lago Delio

Tempo di percorrenza: 8 ore

2° Tappa: Lago Delio – Monteviasco

Percorso: Lago Delio-Forcora-Monterecchio-Cangili-Biegno-Piero-Monteviasco.

Tempo percorrenza: 5 ore

Domenica 11 agosto 2019

3° Tappa: Monteviasco – Pradeccolo

Percorso: Monteviasco-Alpe Cortetti-Viasco-Curiglia-Alpone-Pradeccolo.

Tempo di percorrenza: 5,30

4° Tappa: Pradeccolo – Luino

Percorso: Pradeccolo-Pra Bernardo-Pra Fontana-Dumenza-Pianazzo-Luino.

Tempo di percorrenza: 4 ore.