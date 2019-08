La grande festa per i 100 anni di Nonna Giuseppina

Domenica 28 luglio 2019 l’assessore e vice sindaco Paolo Maccabei e il consigliere Nicola Puddu hanno fatto visita alla sig.ra Giuseppina Riva in occasione dei festeggiamenti del suo 100° compleanno. Alla presenza dei figli, dei nipoti e dei pronipoti della sig.ra Giuseppina, Paolo Maccabei ha portato il saluto e gli auguri del Sindaco Giovanni Montano e di tutta l’amministrazione comunale, donando alla festeggiata un bouquet di fiori e una pergamena con un messaggio benaugurante. Maccabei e Puddu hanno poi presenziato alla S. Messa celebrata dal parroco don Giulio nella chiesa dei SS. Stefano e Lorenzo, funzione dedicata proprio alla festeggiata.

Giuseppina Riva è originaria di Malnate, nata il 26/07/1919 da mamma Rosa e papà Pietro, terza di cinque figli. Sposa di Francesco, ha dato alla luce tre figli: Giampiero, Clorinda e Giuseppe. Col tempo sono poi arrivati 6 nipoti e 8 pronipoti.

Alla domanda di Maccabei riguardo al segreto della sua longevità, la sig.ra Giuseppina è rimasta dapprima sorpresa e dopo aver pensato per qualche istante ha risposto senza esitazione “bisognerebbe chiederlo al buon Dio!”, risposta sincera che “tradisce” la sua forte fede come hanno sottolineato i suoi familiari.

Nel saluto augurale in chiesa il Vice Sindaco Paolo Maccabei ha citato una frase di Cartesio che dice “Conversare con uomini e donne di altri tempi e d’altri secoli è come viaggiare” e continua: “un viaggio in altri tempi ed in altre epoche acquisendo esperienza e saggezza che deve essere tramandata alle generazioni presenti e future. I nostri nonni, i nostri genitori, gli anziani sono un esempio per tutti noi che dobbiamo continuare ad amare e a rispettare. Come i decani dell’umanità – che sono le persone più anziane nel mondo – e che sovrintendono simbolicamente tutti i popoli della terra, così oggi, simbolicamente cedo alla nostra “decana” di Olgiate Olona la fascia di Sindaco, simbolo della più importante carica della nostra cittadina”. Così ha concluso il Vice Sindaco Maccabei prima di donare simbolicamente la fascia tricolore.

Per l’occasione una nipote ha dedicato alla nonna una poesia dal titolo “100 anni Nonna Pina” che ripercorre i momenti salienti della sua vita e che chiude così: “La vita è una favola di mille colori, un arcobaleno di gioie anche se a volte le ignori. Ogni giorno ha doni da offrire, sta a noi raccoglierli per non avvizzire, per non diventare un fiore seccato… E oggi la Pina ce lo ha proprio insegnato! Oggi è una festa e che festa vera sia: ci rimanga nel cuore come un faro ad illuminare la nostra via!”.