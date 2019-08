Ladro seriale finisce in carcere

I carabinieri della Stazione di Parabiago hanno dato esecuzione ad un provvedimento che disponeva l’arresto e la detenzione in carcere a carico di un 42enne del luogo che è stato condannato per una serie di furti effettuati negli anni scorsi a una pena di 1 anno 11 mesi e 29 giorni. La condanna era intervenuta a seguito di un ultimo furto commesso in San Giorgio su Legnano (MI) nel dicembre del 2018.

L’arrestato è stato trovato presso la propria abitazione e, dopo essere stato accompagnato presso gli uffici del Comando Stazione Carabinieri di Parabiago per la redazione dei verbali, è stato tradotto alla Casa Circondariale di Busto Arsizio dove dovrà scontare la detenzione.