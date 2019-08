Le nuove rotonde su via Magenta sono pronte

Sono pronte per il grande rientro e il traffico di settembre. Negli ultimi giorni su via Magenta sono state infatti ultimate le due nuove rotonde inserite nel più vasto piano della costruzione di una Lidl nella ex Pietro Carnaghi.

Galleria fotografica Le nuove rotonde in via Magenta 4 di 12

La prima e più grande va a sostituire il semaforo con via Ferrer e IV Febbraio, un nodo molto importante della città dal momento che rappresenta il collegamento più rapido con il centro di Sacconago. La seconda è invece allo sbocco di via Peschiera, la stradina che costeggia il vecchio stabilimento della Coca Cola. In questo caso si tratta di una rotatoria a servizio dei clienti del supermercato che potranno così fare inversione a pochi passi dall’ingresso del punto vendita, senza dover arrivare fino alla rotatoria con viale Pirandello.

Due interventi viabilistici che sono inseriti tra gli oneri di urbanizzazione e che Lidl deve concludere prima dell’apertura del punto vendita. Un momento, quello dell’apertura, che non è molto lontano. Tutte le strutture del nuovo supermercato sono infatti pronte, mancano solo gli arredi interni. E una volta che la Lidl aprirà potrebbe non passare molto tempo prima che le ruspe tornino su via Magenta. Sul tavolo degli uffici urbanistica del comune c’è -tra le altre- anche una pratica che riguarda l’ex stabilimento Randi.