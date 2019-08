Le opere di River’s Art sulle sponde del Ticino

Non si esauriscono con i fuochi d’artificio di questa sera, gli eventi in programma a Sesto Calende per il weekend.

La novità del fine settimana è infatti anche l’arrivo di River’s art sul Ticino. Il percorso d’arte, che ha caratterizzato le vie della città di Stresa, troverà casa a Sesto Calende approfittando degli spazi offerti da Viale Italia, la storica passeggiata amata non solo dai Sestesi.

Non cambia la formula che porterà in città una vera e propria galleria d’arte a cielo aperto dove gli artisti non si limiteranno ad esporre le loro opere. Sarà possibile vederli intenti nella realizzazione delle loro creature quasi a riprodurre l’attività dei propri laboratori d’arte.

Dagli artisti alle prese con strumenti legati al passato come i torni che lavoreranno in legno a più poetiche tavolozze con gli acquarelli. Le tradizionali ceramiche faranno da contraltare alla moderna arte dei writers anche se la vera sorpresa sarà rappresentata da veri e propri robot animati nati da una arte legata al riciclo.

Questo evento, che gode del patrocinio della Città di Sesto Calende e la cui organizzazione è a carico della consolidata triade che vede uniti la Pro Sesto Calende, il locale Gruppo Commercianti ed Artigiani e la Confcommercio Gallarate Malpensa, avrà luogo domenica 1 settembre 2019 dalle 16 alle 22.