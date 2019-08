Come Mary Poppins: la passeggiata è “dentro” i quadri

Due passi dentro i quadri e gli affreschi del Castello di Masnago. La proposta di questa insolita escursione estiva riguarda i bambini indicativamente di età compresa tra i 6 e i 9 anni e si svolgerà nel pomeriggio di domenica 11 agosto. Quel giorno i piccoli esploratori potranno scoprire laghi di montagna, magnifici giardini di ville e prati fioriti, imparando a osservare il mondo che ci circonda, grazie ai segreti e ai suggerimenti dei pittori.

Il percorso si snoda all’interno del Castello, tra gli affreschi quattrocenteschi della Sala degli Svaghi e alcune opere del Museo di Arte Moderna e Contemporanea (XVI-XX secolo). Tra vedute, scene montane e raffigurazioni, i bambini saranno guidati nella ricerca dei singoli elementi da utilizzare per realizzare poi ciascuno il proprio paesaggio.

L’attività si inserisce all’interno del calendario “Domeniche tra borgo e castello”, una proposta del Comune di Varese in collaborazione con Archeologistics e Aster e che prevede (ogni seconda domenica del mese) visite guidate al Castello di Masnago e in altri luoghi della città di Varese e che si affianca alle “Domeniche a Villa Mirabello” (ogni prima domenica del mese), una serie di giornate dedicate all’archeologia e al patrimonio custodito a Villa Mirabello. Tutto sempre per bambini dai 4 agli 11 anni.

Il costo della visita con attività (circa 90 minuti) è di 8 € a bambino (ridotto 6 € per bambini con meno di 6 anni). Ingresso per gli adulti a 4 € per gli adulti.

Prenotazione obbligatoria scrivendo a varesemusei@archeologistics.it oppure 328 8377206.

L’attività verrà confermata al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.