Mercatini e musica in paese con “Leggiu … notte”

È in programma per mercoledì 7 agosto la manifestazione “Leggiu … notte”, dove il centro cittadino si riempirà di mercatini e tanto altro. L’evento è organizzato dalla pro loco di Leggiuno, insieme al Comune.

In centro, a partire dalle ore 18.30, ci saranno un mercatino dell’artigianato, con arte creativa e prodotti tipici. Seguiranno spettacoli di intrattenimento e animazione per bambini, il tutto accompagnato dalle delizie dello stand gastronomico. Dalle 21, invece, musica no stop con karaoke, dj set e con il ritmo messicano dei Mariachi “Sol de Mexico”.

Per ogni informazione potete scrivere all’indirizzo email prolocoleggiuno@gmail.com oppure visitare la pagina Facebook della Pro Loco di Leggiuno.