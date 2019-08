Parcheggi gratis nella settimana di Ferragosto (ma non ovunque)

Chi rimane a Busto Arsizio nella settimana di Ferragosto avrà meno problemi a trovare parcheggio. Non solo per la città che si svuota, ma anche per la decisione di Agesp di rendere gratuiti i parcheggi a barriera per tutta la settimana.

La ex municipalizzata ha notato che nel periodo di ferie estive si è consuntivata una scarsa affluenza ai posteggi e come da un po’ di anni a questa parte la decisione è stata quella di rendere liberamente fruibili i parcheggi a barriera.

Dunque si potrà parcheggiare senza pagare quanto dovuto nelle aree di sosta Venzaghi, Einaudi, Concordia, Monti, Ferrucci, Arnaldo da Brescia (Ospedale), Gavinana e Culin. La sosta nelle strisce blu a bordo strada, invece, sarà tariffata come sempre.