Parcheggio allagato: disagio in via Cuneo

Il problema è ormai in corso da mercoledì 21 agosto. Alcuni residenti di via Cuneo a Malnate hanno evidenziato una perdita di acqua dalle tubature esterne alle case che ha invaso il parcheggio adiacente. Inizialmente la fuoriuscita dell’acqua era lieve per diventare, con il passare delle ore, sempre più consistente.

I cittadini hanno segnalato il problema al Sindaco Irene Bellifemine che, nonostante fosse in vacanza si è mobilitata per prendere contatto con Aspem, ente competente per la rete idrica «Mi spiace molto per il disagio dei cittadini. L’Amministrazione ha sollecitato immediatamente per la risoluzione del problema».

Nella giornata di sabato 24 agosto è stato compiuto il sopralluogo e dopo una verifica Aspem ha rimandato l’intervento risolutivo a lunedì.