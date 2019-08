Ripulito dalla vernice rossa il monumento ai bersaglieri

«Lo ripuliremo il prima possibile», aveva promesso la sindaca di Lonate Pozzolo. E in effetti l’intervento per riparare all’oltraggio al monumento ai bersaglieri è stato fatto in tempi tutto sommato brevi.

Nella mattina di giovedì 22 agosto si è provveduto infatti a far rimuovere i segni degli atti vandalici compiuti negli scorsi giorni, per la precisione lo scorso 14 agosto.

L’intervento ha riguardato il monumento ai bersaglieri, presente al Campo delle Rimembranze (l’ex cimitero ottocentesco che oggi ospita varie stele e monumenti), e un cartello stradale posto all’ingresso di S.Antonino: è stato eseguito da una azienda specializzata, che ha usato prodotti, tecniche e attrezzature professionali per la rimozione dei segni di vernice rossa che imbrattavano i due manufatti.

«Si ringraziano gli uffici e l’azienda, che ha dato la sua pronta disponibilità anche in questo periodo estivo; sottolineamo che l’intervento sul monumento ha avuto una difficoltà maggiore, a causa di un precedente e maldestro intervento, da parte di ignoti, che ha rischiato di pregiudicare in modo permanente la stele; il risultato ottenuto è comunque ottimale.

Su tutta la vicenda stanno indagando gli organi competenti.