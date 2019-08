Rubano al supermercato. Poi investono un uomo che cerca di fermarli

Prima lo “scippo”, poi la fuga e in mezzo l’investimento del marito della donna derubata. L’uomo di 41 anni, infatti, ha cercato di fermare i ladri. Purtroppo, però, i responsabili sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. È in sintesi la dinamica dell’episodio che è avvenuto intorno alle 12 di sabato 24 agosto a Gallarate, nei pressi del supermercato “MalpensaUno”.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale cittadina che poi hanno chiesto supporto ai carabinieri per rintracciare i fuggitivi. Vittima dello scippo sarebbe una donna, a cui sarebbe stata rubata la borsa. Il 41enne marito della donna sarebbe partito all’inseguimento dei ladri, ma questi, una volta saliti sull’auto, sono partiti investendo l’uomo, provocandogli lievi ferite. Non si trova in pericolo di vita. Gli scippatori sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. Ma Polizia Locale e Carabinieri hanno fatto partire le ricerche dell’auto.