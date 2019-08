Test di Medicina: più iscritti all’Insubria, ma i posti sono meno

In aumento le iscrizioni ai test d’ingresso per medicina a fronte di una diminuzione di posti assegnati.

Si sono chiuse il 25 luglio scorso le iscrizioni ai test d’ingresso, di valenza nazionale, che si terranno il prossimo 3 settembre per accedere al corso di Medicina e Chirurgia.

Anche l’Università dell’Insubria ha registrato un netto incremento. Le aspiranti matricole di area medica sono infatti 656, mentre nel 2018 furono 607 e nel 2017 sono stati 529.

Per il prossimo corso, però, il Miur ha assegnato all’ateneo varesino “solo” 150 posti ( a cui vanno aggiunti i 21 di Odontoiatria) , venti in meno rispetto allo scorso anno (169 + 20 di odontoiatria) e ciò a causa della contrazione temporanea del numero di docenti.

In totale, invece, i posti a disposizione a livello nazionale sono aumentati rispetto all’anno precedente e sono quasi 13.000 tra medicina ( 11.568) e Odontoiatria (1.133).

Ricordiamo che la graduatoria è nazionale per cui non è fondamentale la sede dove si esegue il test.

Il Presidente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Marco Ferrario, commenta così la crescita: «Negli ultimi anni abbiamo cercato di migliorare l’offerta formativa, di promuovere le skill pratiche come i tirocini e di monitorare i dati della performance della didattica. Questo ha determinato un aumento del numero dei laureati nei tempi previsti e del voto medio di laurea. Quest’anno abbiamo avuto un incremento del 25% delle richieste di Erasmus da parte di studenti di Medicina e chirurgia che hanno deciso di trascorrere un periodo di studio all’estero, in perfetta linea con la vocazione internazionale del nostro Ateneo. C’è ancora parecchio da fare; come docenti e studenti di Medicina ne siamo coscienti. Ma un dato è certo: siamo sulla buona strada».

Giulio Carcano, Presidente della Scuola di Medicina, sottolinea il lavoro fatto per aumentare gli ospedali convenzionati dove gli studenti possono svolgere i tirocini: «In aggiunta alla ASST Sette Laghi Polo Universitario originario, è stato realizzato il secondo Polo Universitario di Uninsubria, alla ASST Lariana. E proprio in questi giorni abbiamo siglato la prima convenzione con ASST Valle Olona per iniziare dal prossimo anno accademico i tirocini del III e IV anno. Incrementi si stanno registrando anche per le iscrizioni ai test di ammissione alle lauree sanitarie triennali.»

Esprime soddisfazione anche il Magnifico Rettore, Angelo Tagliabue: «Ci sono chiare indicazioni che l’attrattività del nostro Ateneo sta progressivamente aumentando. Un buon segnale in previsione della visita degli esperti valutatori del Ministero dopo la pausa estiva.»