“Voglio integrarmi con il lavoro e non con l’elemosina”

Si sono messi di buona lena di primo mattino, schierati in via Matteotti a Legnano con tanto di rastrello, ramazza, paletta e secchiello e hanno iniziato a pulire il viale dalle foglie. Poco più indietro un cartello con un messaggio in stampatello, inequivocabile. Chiaro come le loro intenzioni. «Gentili Signore e signori. Desidero integrarmi onestamente nella vostra città senza chiedere l’elemosina. Da oggi terrò pulite le vostre strade per chi volesse chiedo un piccolo contributo per il mio lavoro, buste, scope, palette e altro materiale per le pulizie sono ben accetti. Inoltre chi avesse bisogno di qualche lavoretto extra può chiamarmi al 351114402. Firmato Aduoge Klaymens».

Aduoge ha 26 anni, viene dalla Nigeria e vive a Varese. È un richiedente asilo come tanti che ha deciso di mettersi al servizio della comunità che lo ha accolto. Non usa giri di parole questo giovane africano. Vuole integrarsi e lo vuole fare nell’unico linguaggio che rispetti la sua dignità di uomo, come ha ricordato più volte Papa Francesco, ovvero quello del lavoro.