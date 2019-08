Zuffa fuori dal bar: tre persone in ospedale

Ambulanze e carabinieri a sirene spiegate in viale Europa per una rissa. L’allarme è scattato oggi, martedì 13 agosto, attorno alle 13.30 in viale Borri.

Fuori da un bar tre persone hanno dato vita a violento litigio: coinvolti un uomo di 39 anni, una donna di 59 e un signore di 63.

L’episodio non è passato inosservato: sono state chiamate le forze dell’ordine e il 118. Per i tre litiganti, che sono stati trasportati all’ospedale di Circolo, solo tanto rumore ma nessuna conseguenza grave.