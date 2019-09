Stalking ai danni della pallavolista Alessia Orro, arrestato

Un uomo di 52 anni è stato arrestato nella giornata di lunedì, all’aeroporto di Milano Malpensa, per stalking a danno della pallavolista Alessia Orro.

L’uomo la seguiva in modo ossessivo, attraverso messaggi sui social e anche nei luoghi fisici: in albergo, agli allenamenti, nelle trasferte della Uyba, anche quelle più lontane (persino ad Ankara).

A tentativi più “delicati” – se così si può dire – con fiori, alternava messaggi minacciosi sulle chat private. In diverse occasioni la pallavolista della Uyba e della nazionale era stata difesa anche da compagne e allenatore, che avevano allontanato il 52enne, residente in provincia di Novara e già destinatario di una misura di allontanamento per stalking ai danni di un’altra donna.

Testimonianze e analisi dei contenuti sui social hanno convinto le autorità a intervenire con prontezza. L’ordinanza di custodia cautelare è stata firmata dal gip del tribunale di Busto Arsizio ed è stata eseguita in aeroporto a Malpensa, quando l’uomo è rientrato dalla Sardegna.