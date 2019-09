Alla mensa dei poveri una scuola per tutti

Una scuola per tutti passa anche dall’avere una fornitura dignitosa che non faccia sentire i bimbi più poveri troppo in imbarazzo: un grembiule, un astuccio, i quaderni, insomma tutto quello che permette loro di frequentare regolaemrnte la scuola.

Ed è per questo che Luisa Oprandi, da sempre nella scuola ma in questo caso coinvolta come uno dei volontari di più lunga data della mensa per i poveri di Varese, che accoglie anche persone con bimbi in età scolastica, ha deciso di affidare al suo profilo social una richiesta a nume delle suore di via Luini, che gestiscono la mensa.

Questa la proposta, rivolta a chi è di buona volontà:

Carissimi varesini (e non…)

Alla Mensa di via Luini, che aiuta ogni sera oltre 300 persone in difficoltà, ci sono diversi ospiti con bimbi che vanno a scuola e non sono in condizione di avere il necessario.

Come ogni anno chiediamo – a chi desidera – di portare alle Suore dell’Addolorata…quaderni, matite, astucci, materiale di cancelleria, zaini in buono stato….grembiulini e quanto potete pensare possa occorrere..

I bimbi devono sentirsi dignitosamente tutti uguali…

Grazie….

Per chi volesse portare qualcosa, la consegna è direttamente in Via Luini, 9 a Varese, chiedendo direttamente di Madre Roberta o Madre Lina.