Conclusi i corsi per più di 150 volontari di Protezione Civile

Sono più di 150 i volontari della Protezione Civile che nei mesi scorsi hanno partecipato ai corsi di specializzazione organizzati dalla Provincia di Varese in collaborazione con l’Agenzia Formativa.

A consegnare gli attestati la settimana scorsa a villa Recalcati i consiglieri provinciali Alberto Barcaro, delegato alla Protezione Civile, e Mattia Premazzi, delegato alla formazione; oltre a Rosa Ferrazzi e Giuseppe Millefanti, presidente e direttore dell’Agenzia Formativa provinciale, e al neo eletto presidente del Comitato di Coordinamento Volontariato (CCV), Roberto Saporiti, affiancato dai consiglieri del Comitato.

I corsi hanno avuto lo scopo di preparare in maniera professionale team di volontari qualificati che opereranno nei moduli specialistici (idraulico-idrogeologico, segreteria, allestimento e gestione aree di accoglienza, cucina da campo, anti-incendio boschivo) della Colonna Mobile Provinciale di Protezione Civile.

Un’occasione non solo di formazione e addestramento, ma anche di conoscenza e interazione tra i gruppi e le associazioni di Protezione Civile che, al verificarsi di un’emergenza, si troveranno a operare e lavorare insieme.

Tra i docenti, oltre agli esperti dell’Agenzia Formativa, anche funzionari di Regione Lombardia e, per gli aspetti sanitari, l’Articolazione Aziendale Territoriale 118 di Varese (AAT-118 Varese), a significare ulteriormente la stretta collaborazione attivata con tutte le istituzioni del sistema provinciale della Protezione Civile. Stesso spirito collaborativo per i corsi sull’uso della motosega e sulla disinfestazione dagli imenotteri, che sono stati progettati e sviluppati con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

«I corsi rappresentano la volontà dell’ente Provincia di valorizzare i volontari ogni giorno impegnati per la sicurezza del nostro territorio, attraverso la formazione e utilizzando le strutture e le competenze dell’Agenzia Formativa, che, nel campo della formazione professionale e tecnica, continua ad essere un riferimento importante. – afferma Premazzi – L’augurio è che i volontari diventino sempre più dei professionisti ai quali sindaci, amministratori locali e cittadini possano rivolgersi in caso di bisogno per affrontare le emergenze».

«La Provincia conferma il suo impegno nell’imprescindibile attività di formazione continua dei volontari che, a loro volta, avvertono l’esigenza di essere sempre più preparati e qualificati, pronti ad affrontare situazioni di ogni genere. – aggiunge Barcaro – Sottolineo la presenza alla cerimonia di consegna degli attestati del neo eletto Comitato di Coordinamento Volontariato con cui stiamo lavorando intensamente e proficuamente per l’organizzazione di altre iniziative in programma a ottobre e che presenteremo a breve, come il corso per aspiranti volontari e le campagne di sensibilizzazione promosse nell’ambito della “Settimana nazionale della Protezione civile, istituita dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Anticipo, tra l’altro, che le campagne, in programma dal 13 al 20

ottobre, saranno anche occasione per ricordare l’Onorevole Zamberletti».