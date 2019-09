Fagioli incontra gli studenti saronnesi di Friday for future

Venerdì mattina, venerdì 20 settembre, due studenti saronnesi di 15 e 16 anni dell’Istituto Padre Monti, hanno incontrato il primo cittadino Alessandro Fagioli per esporre le loro tesi in tema di tutela dell’ambiente. Si tratta di attivisti di ‘Friday for future – Saronno’ che hanno voluto far coincidere l’incontro e altre iniziative con la giornata di movimento contro i cambiamenti climatici e ambientali.

Il Sindaco, dal canto suo, ha accettato volentieri di confrontarsi con i ragazzi in quanto “rappresentano il futuro della nostra società e del nostro Paese”. Lo stesso primo cittadino si è dapprima complimentato con i due studenti per il “loro impegno civico che testimonia intelligenza, maturità e grande senso civico” e successivamente ha voluto esporre i tanti progetti introdotti dalla sua amministrazione proprio in tema di rispetto per l’ambiente.