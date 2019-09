Dopo la grande adunata di maggio e la celebrazione del centenario di fondazione dell’Associazione Nazionale Alpini nel mese di luglio, il nuovo appuntamento con gli Alpini

milanesi è per sabato 28 e domenica 29 settembre quando nel Parco Sempione di Milano – Viale Malta, angolo viale Cervantes nei pressi dell’Arco della Pace – si terrà l’edizione

autunnale della “Festa alpina per i milanesi”.

L’evento ha il patrocinio del Comune di Milano. La Festa alpina è l’occasione per un altro momento di cordialità e per l’opportunità di avvicinare e conoscere gli Alpini e la Sezione milanese dell’Associazione Nazionale Alpini.

Il programma della manifestazione prevede dei momenti musicali con l’intervento alle 17 del sabato della Fanfara Alpina “Piercarlo Cattaneo” di Magenta diretta dal Maestro Imerio Castiglioni e nel pomeriggio della domenica, alle 17, sarà presente la Fanfara Alpina “Del Centenario” della Sezione ANA di Milano diretta dal Maestro Donatella Azzarelli.

Alle 11:30 della domenica Don Vittorio, parroco di S. Giuseppe della Pace, celebrerà una S. Messa al campo.

È prevista la distribuzione di frutta di stagione – uva e mele – e saranno in funzione un mercatino delle occasioni, un servizio ristoro e un padiglione con specialità gastronomiche

tipiche lombarde e altro.

Saranno disponibili confezioni di “Gavette degli Alpini” con

panettoni, pandori e altre specialità.

Sono invitati tutti i cittadini milanesi, in particolare coloro che hanno portato il cappello alpino.

Altre informazioni sono disponibili su www.milano.ana.it.