Gomme tagliate al sindaco di Castano, ennesimo episodio

Un sindaco sotto tiro, da mesi. È Giuseppe Pignatiello, primo cittadino di Castano Primo, che venerdì ha visto danneggiare per l’ennesima volta la sua automobile.

«Una decina di episodi» dice Pignatiello, nel ripercorrere i diversi casi dal 2014 ad oggi. Ultimo, appunto, venerdì scorso: tornato all’auto parcheggiata in corso Martiri insieme alla famiglia dopo un evento in centro, ha trovato due ruote dell’auto “a terra”.

«Come sempre ho denunciato ai carabinieri. Le intimidazioni e le minacce non mi fermeranno». Nel 2015 il sindaco, che era al primo mandato, si mise in contrasto con Casa Pound, che aveva “sequestrato” il campo sportivo per un concerto-evento. Pignatiello aveva disposto il divieto, ignorato da Casa Pound, su cui poi avevano vigilato gli agenti della Questura. Il sindaco aveva poi lamentato i danni alla strutturae annunciato azioni legali. Per il resto, ci sono i normali screzi da paese.

Sugli episodi indagano i carabinieri.