Incidente in provinciale tra Sangiano e Caravate, ferita una donna

Soccorsi in azione a Sangiano, lungo la provinciale 32, per un intervento su un incidente stradale che ha coinvolto una donna di 46 anni.

Il sinistro, del quale non sono note le modalità e le cause, è avvenuto lungo la provinciale tra Sangiano e Caravate e per i soccorsi sono stati allertati un’ambulanza e l’elisoccorso di Milano.

L’incidente è avvenuto alle 8.20 di mercoledì 11 settembre. Allertati anche i carabinieri della compagnia di Luino.