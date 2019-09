L’arte si presenta al festival “Storie in tasca”

“A che velocità viaggia l’amore? E una macchina di contrabbandieri? Racconti d’amore e di fughe, storie notturne di mostri e rapinatori, storie che vengono da diverse parti del mondo, tutte narrate e non lette, in un flusso di emozioni, colori, musica e ritmi.

Nei giorni 11, 12 e 13 ottobre torna Storie in tasca – Festival internazionale di narrazione. Giunto alla sua ottava edizione, il festival presenta un programma di narratori professionisti italiani e internazionali e dà uno spazio, il sabato, ai gruppi amatoriali di storytellers che presenteranno un mix di storie brevi.

Il festival si terrà nell’abituale ed accogliente cornice della Sala Mostre del Comune di Besozzo nei giorni 11 e 12, e nella giornata di domenica 13 si sposterà nel maestoso Salone Estense del Comune di Varese.

Altra novità di quest’anno, oltre alle performance a Varese, è un seminario di formazione dal titolo “Raccontare a ragazzi e bambini” tenuto da Alice Salvoldi sabato 12 ottobre a Ispra, rivolto a insegnanti, educatori, bibliotecari e semplici curiosi.

Per informazioni e iscrizioni consultare il sito www.eurartccr.com o

la pagina Facebook del festival.

Il festival è organizzato dall’associazione Club teatro del CCR di Ispra col patrocinio del Comune di Besozzo, del Comune di Varese e il supporto di sponsor quali l’Hotel Europa di Ispra e la Pro-Loco di Besozzo.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero.

Il dettaglio del programma di STORIE IN TASCA:

Venerdì, 11 ottobre – Besozzo

ore 20:45: Apertura Festival

ore 21: Tales from the dark and cold (Sarah Rundle, in inglese)

ore 21:45: Aperitivo insieme

ore 22: CQFD – Contes du Quotidien Follement Déjanté (Christian Pierron, in francese)

Sabato, 12 ottobre – Besozzo

ore 19:00: Mix di storie brevi (Racconto e basta – Ispra; Racconto quindi esisto – Firenze; Storytelling Torino)

ore 20:45: Aperitivo insieme

ore 21:15: Sospiri. Un amore di contrabbando (Gabriele Genovese – Compagnia Lumen, regia Elisabetta Carosio)

Domenica, 13 ottobre – Varese

ore 18:00: Storie dal mondo (Alice Salvoldi)

ore 19:00: Tamburo è voce (Nando Brusco)

Per maggiori informazioni su spettacoli e artisti visitate il sito www.storieintasca.it o la pagina Facebook

omonima