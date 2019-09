L’Università della terza età si apre con la Lectio magistralis su Guido Morselli

Il 14 ottobre, presso l’Auditorium di Gavirate, via E. Fermi, 14, su iniziativa del Lions Club Gavirate e del Lions Club Satellite “Ugate Vascello dei Laghi” e gentile concessione dell’Amministrazione Comunale di Gavirate, che ha attribuito il suo Patrocinio gratuito, si aprirà

l’Anno Accademico 2019-2020 dell’ Università Adulti e Terza Età “UGATE” di Gavirate, con la Lectio

Magistralis tenuta dal Dott. Romano Oldrini, Direttore Scientifico e Culturale di UGATE, dal titolo “Il solitario di santa Trinità: Guido Morselli”.

Le materie trattate toccheranno molteplici argomenti, quali:

Letteratura, Cinematografia, Lirica, Medicina, Veterinaria, Psicologia, Astronomia, Storia, Bioarchitettura, Welfare, Economia, Astrofisica, Musica, Lingue e Dialetti, Storia dell’Arte, Filosofia, Sicurezza, Diritto, Storia della Commedia dell’Arte, Attualità.

Sono previste inoltre attività extracurriculari, quali rassegna cinematografica, corsi di informatica adattivi, e visite culturali a tema.

L’impegno e la disponibilità assolutamente di natura volontaria dei docenti e dello staff di segreteria, in maggioranza costituito da socie e soci LIONS, la disponibilità dell’Amministrazione Comunale, dell’Istituto Comprensivo di Gavirate “G. Carducci”, dell’ Associazione L’Immaginario,

rendono possibile l’attività gratuita dell’Università per Adulti e Terza Età “UGATE”.

Le iscrizioni sono tuttora aperte presso la Biblioteca Comunale e proseguiranno per tutto il mese di

ottobre, in orari prestabiliti. Gli iscritti anche quest’anno hanno superato le 350 unità, e provengono da tutta la provincia di Varese, oltre che dalle province limitrofe.

Le lezioni come consuetudine si svolgeranno a cadenza settimanale, ogni lunedì, a partire dal 14 ottobre p.v., dalle h. 14,45 alle h. 17,00.

L’Inaugurazione come sottolineato si terrà presso

l’Auditorium di Gavirate, e nei lunedì successivi le lezioni continueranno presso la sala Consiliare del Comune di Gavirate, via De Ambrosis, 11 oltre che, in alcune occasioni, presso la Sala Garden di Gavirate.