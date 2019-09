Una rassegna a Biumo per ricordare Dario Fo e Franca Rame

E’ nata la prima rassegna dedicata al Premio Nobel di origini varesotte Dario Fo e alla senatrice italiana Franca Rame, che ha vissuto i primi anni della sua vita nel quartiere di Biumo, a Varese.

La rassegna, dal titolo “Una vita all’Improvvisa”, realizzata in collaborazione tra Comune di Varese, Coopuf Teatro, Filmstudio 90, Cooperativa di Biumo Belforte, Club teatro CCR ISPRA, Ass. Verba Manent prevede film, incontri e spettacoli teatrali vuole essere un omaggio per ricordare due grandi personaggi che hanno dato un grosso contributo, attraverso il teatro, alla cultura italiana e non solo.

BIUMO RICORDA UNA BIUMENSE (E IL SUO IMPORTANTE MARITO)

Per qualche anno il quartiere di Biumo è stato dimora della celebre famiglia Rame. Originaria dell’Alto Milanese, la famiglia di guitti si trovò a trascorrere gli anni della guerra proprio a Biumo Inferiore, e nei cortili del borgo prese vita per qualche anno il teatro dei Rame. Il loro carro di Tespi era spesso ospitato tra le vie Frasconi e De Cristoforis; e gli angoli pittoreschi del centro storico divennero sedi delle rappresentazioni del loro teatro popolare. Il più celebre membro della famiglia, Franca, si trovò a studiare per qualche anno nelle scuole di Varese e, tra le vie di Biumo, ebbe a muovere i primi passi della sua grande carriera teatrale.

Coopuf, che ha organizzato la rassegna, vuole valorizzare questo importante retaggio artistico culturale, importante non solo per la città di Varese, ma anche a livello nazionale: e lo fa grazie anche alla collaborazione con Marina De Juli: e luogo ideale per l’organizzazione dell’evento sono proprio i cortili ove la giovane Franca si trovò a recitare. Nel palazzo Frasconi, ovvero il cortile della Sala Nicolini, verrà per esempio interpretata dalla De Juli “Tutta Casa, Letto e chiesa”, una delle sua più famose pièce teatrali. Sempre la De Juli, insieme a Luca Macciacchini, racconterà la vita di Franca Rame in testi e musica, alla Cooperativa di Biumo e Belforte.

Non mancheranno i dibattiti sull’argomento: in apertura della rassegna infatti è prevista una serata alle Cantine Coopuf: un incontro tavola rotonda con Diego Pisati, Laura Balduzzi, Elena Girompini, Marina De Juli, Gaetano Blaiotta, Elena Danelli, cui seguirà la proiezione del film “Lo Svitato” che vede protagonisti Dario fo e Franca Rame

IN ONORE DI FRANCA RAME ANCHE UN’INIZIATIVA SUL VICOLO FRONTINI A BIUMO

Alla celebrazione artistica di Franca Rame ci sarà anche un’iniziativa di recupero e valorizzazione del vicolo Frontini, sempre nel centro storico di Biumo inferiore, che è noto per essere fortemente degradato dall’incuria e dall’abbandono.

La Cooperativa di Biumo ed il Liceo Artistico “A. Frattini” stanno per questo mettendo a punto un progetto per la decorazione dei muri del vicolo, nonché per una regolare pulizia del luogo. In occasione della giornata dedicata ai Rame di Biumo, i ragazzi del Liceo presenteranno il loro progetto di abbellimento del vicolo con installazioni artistiche proprio dedicate alla coppia Franca Rame e Dario Fo.

IL PROGRAMMA DELLA RASSEGNA

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE

Alle 21 alle Cantine CoopUF, via Carlo de Cristoforis, 5 Varese

Incontro con Diego Pisati, Laura Balduzzi, Elena Girompini, Marina De Juli, Gaetano Blaiotta, Elena Danelli

a seguire, proiezione del film LO SVITATO di Carlo Lizzani, Italia 1956, 110’

con Dario Fo, Franca Rame, Giorgia Moll, Franco Parenti, Alberto Bonucci

SABATO 28 SETTEMBRE

Alle 11 presentazione dei progetti di valorizzazione artistica di Vicolo Frontini in omaggio alla Famiglia Rame

alle 17 “TUTTA CASA, LETTO E CHIESA” di Franca Rame e Dario Fo , regia di Franca Rame con Marina De Juli presso il Cortile di sala Nicolini

Ingresso libero

DOMENICA 6 OTTOBRE

Alle 15 al Cinema Teatro Nuovo, via dei Mille,39

il JOHAN PADAN A LA DESCOVERTA DE LE AMERICHE di Giulio Cingoli, Italia 2002, animazione, 75′

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE

ORE 21 Cinema Teatro Nuovo, via dei Mille,39 – Varese

in occasione del 50° anniversario di Mistero Buffo

“Ho visto un re” tratto da MISTERO BUFFO di Dario Fo e altre storie con Marina De Juli

VENERDI 8 NOVEMBRE

ORE 21, 00 – Cooperativa di Biumo e Belforte – Viale Belforte 165 Varese

“FRANCA IL PARTIGIANO” di e con Marina De Juli, voce e chitarra Luca Maciacchini

testi di Franca Rame, Dario Fo, Jacopo Fo ingresso euro 15 / rid.12/rid.10

Chitarra, voce Luca Maciacchini

DOMENICA 24 NOVEMBRE

ORE 21,00 – Cantine CoopUF via Carlo de Cristoforis,5 – Varese ingresso euro 10,00

COPPIA APERTA QUASI SPALANCATA Commedia, Atto Unico. Di Dario Fo e Franca Rame Con: Luisa Zappa, Antonia la moglie. Luigi Colombo, il marito. con la partecipazione di Daniele Civelli. Direzione Artistica: Max Zatta.

Organizzato da Club Teatro del CCR. L’incasso sarà devoluto all’ass. EOS