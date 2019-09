Riapre a Cavaria “Tegalè”, centro per bambini e genitori

“Tegalè” non è solo il nome che i nostri nonni al famoso gioco “ce l’hai”: a Cavaria con Premezzo, infatti, con l’inaugurazione del 7 settembre 2019, “Tegalè” è ormai da qualche tempo il centro che accoglie bambini da 0 a 3 anni ed i loro genitori. Gestito dalla cooperativa Naturart, il servizio comunale si occupa quotidianamente dei bambini dai 3 ai 36 mesi insieme ai rispettivi genitori: durante l’arco della giornata vengono svolte iniziative ricreative, artistiche, formative e di mutuo aiuto per offrire ai bambini uno spazio d’incontro evitando, così, l’isolamento domestico. “Tegalè” si trova in via Don Figini, 79.

«Questo è un luogo molto importante per il nostro territorio», ha commentato l’assessore al Welfare Irene Adele Sclatritti, presente alla riapertura insieme al sindaco Franco Zeni, «è uno spazio di gioco e relazione dove i piccolissimi possono – in un ambiente sicuro e stimolante – fare le prime esperienze di socializzazione e relazione». Scaltritti ha poi evidenziato l’importanza di “Tegalè” per l’aggregazione genitoriale: «I genitori, soprattutto le mamme, qui hanno modo di incontrarsi, confrontarsi e, cosa molto bella, sopportarsi l’un l’altra. Essere sole a casa, dedicarsi ventiquattro ore al giorno e sette giorni alla settimana al proprio bambino non è facile. E, sebbene abbia un amore incommensurabile per il proprio bambino, una mamma può provare estrema fatica sia fisicamente che moralmente, spingendola in uno stato depressivo che nessuno potrebbe capire». Inoltre, ha spiegato l’assessore, il centro di Cavaria favorisce l’incontro e la socializzazione tra le mamme in maternità che qui possono soddisfare il proprio bisogno di confronto e relazione, contrastando «l’isolamento sociale che purtroppo spesso si ha nei mesi successivi al parto».

“Tegalè”, aperto sia ai residenti di Cavaria sia ad abitanti di altri comuni, è aperto lunedì (dalle 14.15 alle 16.15) – il giorno è riservato per i bimbi dai 3 ai 12 mesi -, martedì dalle 9.30 alle 11.30, giovedì dalle 16.30 alle 18.30 ed, infine, venerdì dalle 9.30 alle 11.30. Ogni categoria (lattanti dai 3 ai 12 mesi; mezzani dai 12 ai 24 mesi; grandi dai 24 ai 30 mesi) può utilizzare un massimo di tre accessi a settimana.

Per ulteriori informazioni scrivere a barbara.caldarella@cooperativanaturart.it