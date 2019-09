Sabato pomeriggio con “Puliamo il mondo”

Anche il Comune e la Protezione civile di Ferrera di Varese partecipano all’iniziativa “Puliamo il mondo 2019”, promossa da Legambiente .

L’appuntamento è per sabato 21 settembre alle 14. Il punto di ritrovo è nella sede della Protezione civile, in via Roma.

All’iniziativa posso partecipare tutti, bambini, ragazzi e adulti.