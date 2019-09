Si cerca una donna indiana, scomparsa da Busto Garolfo

Dalle 17 di ieri, sabato 31 agosto, é scomparsa una donna di origine indiana, di anni 40 a bordo di mountain bike di colore nero, alta 167 cm, peso 55 kg, vestita con polo blu/azzurra e pantaloncini verdi, ciabatte infradito.

Si é allontanata in area via Udine di Busto Garolfo, in corrispondenza della ciclabile del canale Villoresi. Chi avesse modo di vederla o chi la dovesse incrociare, avvisi immediatamente il numero d’emergenza 112.

L’appello è stato diffuso dal sindaco di Busto Garolfo Susanna Biondi anche dalla sua pagina facebook. Sul post anche i Carabinieri di Legnano e altre unità di soccorso.