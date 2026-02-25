Bper cede sei filiali al Gruppo Bcc Iccrea tra Varese e Como

Bper Banca ha sottoscritto due contratti per il trasferimento di sei filiali bancarie nelle province di Varese e Como, di cui cinque appartenenti a Bper e una a Banca Popolare di Sondrio, in favore di Bcc Busto Garolfo e Buguggiate e di Bcc Cantù, entrambe appartenenti al Gruppo Bcc Iccrea. L’ennesimo colpo di coda di un risiko bancario ancora in atto che sta ridefinendo la geografia del credito in Italia.

La cessione sarà realizzata in conformità al provvedimento autorizzativo rilasciato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel contesto dell’offerta pubblica di acquisto e scambio promossa da Bper sulla totalità delle azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio. Il closing dell’operazione è sospensivamente condizionato all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni di legge e al perfezionamento del procedimento di fusione per incorporazione di Banca Popolare di Sondrio in Bper.

Oggetto della cessione sono i rispettivi rapporti giuridici, le attività e le passività facenti capo alle filiali interessate, inclusi i rapporti e i contratti con la clientela e con i dipendenti appartenenti a ciascuna sede. Restano esclusi dal perimetro dell’operazione la clientela classificata “in sofferenza” e quella private.

Per l’operazione Bper è stata assistita da PwC Business Services srl in qualità di advisor finanziario. Il Gruppo Bcc Iccrea è stato invece assistito da Kpmg come advisor finanziario e per la due diligence, e dallo studio Gianni & Origoni in qualità di advisor legale.

Con questa operazione la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate diventa sempre più banca di riferimento del territorio al servizio di famiglie e imprese. Per usare le parole dei vertici della Bcc: «In un momento in cui l’economia corre veloce, sentiamo il dovere di essere l’acceleratore di cui questo territorio ha bisogno».