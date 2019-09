Il Sindaco assicura: “Nessun problema a Cassinetta”

”Non vi è nessun caso da discutere sul futuro di Whirlpool a Cassinetta» ad affermarlo è il sindaco di Biandronno Massimo Porotti in una nota in cui rassicura la popolazione sul futuro dell’azienda anche alla luce degli avvenimenti di Napoli.

I lavoratori della multinazionale questa mattina hanno sfilato in corteo preoccupati per il loro futuro lavorativo: « Ho contattato la direzione della fabbrica di Cassinetta che mi ha rassicurato. Come Sindaco sono comunque disponibile, nel caso fosse necessario, ad ascoltare le delegazioni sindacali ed eventualmente i dipendenti presso la sede del Comune di Biandronno».