Tanta formazione a Dia sotto le stelle

Non solo cultura, ma anche formazione a Dia Sotto le Stelle, il festival internazionale di Fotografia ed Arti Multimediali, che quest’anno festeggia la 28^ edizione a Malpensafiere (11-12 ottobre), da sempre ospita i grandi nomi della fotografia, affiancati a giovani emergenti, sia italiani, che stranieri.

E’ proprio da questa vocazione e questo intreccio generazionale che il Festival offre ormai da alcune edizioni un’area di formazione, corsi e workshop, organizzati in collaborazione con ApromaStore e Andreella Photo, perché la formazione è fondamentale sia per il giovane principiante che sogna di fare dell’imaging il suo lavoro, sia per l’appassionato che vuole implementare sempre di più le sue competenze. E’ infatti ispirandosi ai grandi professionisti e agli amatori evoluti che espongono le loro opere a Dia Sotto le Stelle che i più giovani o gli appassionati possono prendere spunto per migliorarsi sempre di più.

La novità di questa edizione è che oltre ai corsi gratuiti del sabato pomeriggio, rivolti a principianti o amatori, vanno ad affiancarsi due corsi Pro a pagamento, rivolti ad un pubblico che ha già delle buone competenze tecniche. Docenti di eccezione quest’anno Simone Poletti di Fotografia Professionale, e Dalila “Dalilù” Ceccarelli, conosciutissima soprattutto dal pubblico più giovane e social e Gianluca Catzeddu, Adobe Guru di fama internazionale.

A-Academy: Free & Pro Workshop 2019

A Diasottolestelle 2019 gli appuntamenti con la formazione raddoppiano. Ai seminari gratuiti “A-Academy” del sabato pomeriggio, organizzati come di consueto da Apromastore e Andreella Photo, si aggiungono quest’anno due nuovi corsi professionali destinati ad un pubblico evoluto. I workshop PRO saranno tenuti da esperti di fama nazionale e si terranno venerdì pomeriggio 11 ottobre e sabato mattina 12 ottobre.

Ritoccare meno per ritoccare meglio

a cura di Fotografia Professionale – FREE

“Meno Post – Più Spritz!”

Ritoccare meno per ritoccare meglio: l’approccio strategico al fotoritocco per fare meno post, più foto, più aperitivi e vivere felici.

Simone Poletti di Fotografia Professionale

Diamo vita ai nostri pixel

a cura di Apromastore – FREE

Se siamo appassionati di fotografia, i nostri scatti meritano più di una semplice condivisione sui social!

Scopriamo insieme il percorso per arrivare a produrre in casa perfette stampe fine art.

Massimo Pinciroli di Apromastore

Come si realizza un video musicale

a cura di Dalila “Dalilù” Ceccarelli – FREE

Dall’ideazione alla consegna del lavoro, quali sono gli step fondamentali da fare per realizzare un videoclip in linea con gli standard del mercato, senza finire nel tunnel delle modifiche infinite. Intervento dedicato al “mio” modo di lavorare nell’ambito dei videoclip, cosa è fondamentale conoscere e cosa non bisogna lasciare al caso. Effetto wow sul cliente, preproduzione e post consegna del lavoro.

Un buon bianco per un bel colore

a cura di Apromastore – FREE

Scopriamo perché il bilanciamento del bianco automatico non è sempre al scelta migliore e impariamo come fare affinché i colori dei nostri scatti siano sempre fedeli e naturali.

Massimo Pinciroli di Apromastore

Ottenere il meglio dallo sviluppo del Raw

a cura di GIANLUCA CATZEDDU – Adobe Guru – PRO

Molto spesso una buona foto non viene valorizzata da un corretto approccio nell’elaborazione, ormai diventata fondamentale e parte del linguaggio.

Scopo di questo corso è quello di fornire le conoscenze di base per saper affrontare la post-produzione digitale delle nostre immagini in modo corretto.

Da Zero a Dieci in 10 Minuti

a cura di SIMONE POLETTI – Fotografia Professionale – PRO

Tecniche di Sviluppo e fotoritocco con Lightroom e Photoshop per risultati professionali in pochi minuti.

Lo sviluppo del raw e il fotoritocco sono molto più semplici di come te li hanno descritti fino ad oggi. Puoi ottenere risultati eccellenti in tempi rapidissimi grazie a tecniche semplici, combinate fra loro.

Info e iscrizioni sul sito www.diasottolestelle.it