Ai domiciliari lo stalker di Alessia Orro

Il gip Nicoletta Guerrero ha accolto l’istanza del difensore di Angelo Persico, lo stalker della pallavolista della Uyba Alessia Orro, e ha tramutato la custodia cautelare in carcere in arresti domiciliari. L’uomo avrebbe dato segni di pentimento per quanto fatto alla giovane.

Il 52enne dovrà stare molto attento in quanto verrà tenuto sotto stretto controllo e se solo tenterà di contattare in qualche modo la giocatrice o l’ambiente sportivo della squadra bustocca, tornerà in carcere.

Questa la decisione del giudice nonostante il parere contrario del sostituto procuratore Flavia Salvatore che aveva chiesto la conferma della misura cautelare massima.