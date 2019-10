“Amici di Bodio questa è la Bulgaria”

Un po’ di Bulgaria a Bodio. Sarà possibile visitare fino a mercoledì 30 ottobre la mostra fotografica “Città bulgare: antichità che vive”, inaugurata nei giorni scorsi nella sala del consiglio del Comune di Bodio Lomnago. Una cerimonia a cui hanno preso parte i bambini delle scuole e la console generale della Repubblica di Bulgaria in Milano, dottoressa Tanya Dimitrova (nelle foto con il sindaco Eleonora Paolelli). La mostra, che si compone di 20 fotografie relative a monumenti e città della Bulgaria, è stata organizzata dal Ministero degli Affari Esteri della Bulgaria e si inserisce nel contesto delle celebrazioni dei 140 anni di relazioni diplomatiche con l’Italia.

La mostra è già stata esposta recentemente a Bolzano, Volterra e Lecco e nel 2020 proseguirà il suo tour nelle città del Centro Nord Italia ed è visitabile a fino al 30 ottobre negli spazi del Centro Polivalente in Piazza Don Cesare Ossola 4.

E’ un ulteriore passo sulla strada della collaborazione che lega da alcuni anni il Comune di Bodio Lomnago ed il Consolato Generale e che si è sviluppata soprattutto in campo artistico culturale, prendendo spunto dalle iniziative e dalle mostre di grafica legate ai concorsi ex libris organizzati dalla Biblioteca Comunale.

E’ curioso il fatto che, mentre a Bodio Lomnago si inaugura la mostra su una “parte di Bulgaria”, una “parte di Bodio Lomnago“, ovvero la mostra ex libris “Rose & Leoni”, è stata richiesta dall’Accademia Nazionale di Belle Arti di Varna per essere esposta in occasione della prossima inaugurazione dell’anno accademico 2019/2020.