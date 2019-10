Appuntamento con “Business in relax”

Un’intervista doppia dal sapore “molto dolce”, preceduta da una veloce relazione su “banche, credito e imprese del territorio”: è il menù proposto questa sera (giovedì 3 ottobre) da “Business in relax”, l’appuntamento di ogni primo giovedì del mese organizzato dal Gruppo Giovani imprenditori di Confcommercio provincia di Varese.

A Tradate, alla “Nuvola” di via Passerini 16, con inizio alle 20.45 il presidente Mattia Valassina introdurrà e modererà gli ospiti: per incominciare i manager della banca BCC che dedicheranno la “pillola” di inizio incontro all’argomento di carattere finanziario e a seguire Tony Piazza della “Dolce Magic srl” e Nicoletta Maffioli della “Nicoletta Cake Marshmallow”.

Il format è quello collaudato in questi primi sei mesi, ovvero un incontro informale con tanto di caffè e biscotti di benvenuto, divani sui quali accomodarsi e un calice di bollicine prima del congedarsi. Un modo per conoscersi, per fare rete, per raccontarsi le proprie esperienze, per ricevere consigli e, perché no, per fare nascere un rapporto che possa sfociare in future opportunità di lavoro.

“Business in relax” è ovviamente aperto agli associati di Confcommercio, ma anche e soprattutto ai non associati ai quali viene offerta l’opportunità di trascorrere una serata di “amichevole confronto” che può rappresentare l’inizio di un nuovo percorso per la propria attività.