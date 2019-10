Apre la ruota panoramica ed è subito un successo

Ha aperto i battenti questa mattina la ruota panoramica di piazza San Giovanni. Da oggi e fino al 21 novembre sarà possibile provare l’ebrezza di salire un po’ più su della maggior parte dei tetti cittadini e vedere Busto da una prospettiva diversa.

L’iniziativa, che sarà contornata da iniziative con i commercianti che nei weekend possono approfittare dell’afflusso di persone che vorranno fare un giro.

Previste iniziative gratuite a favore dei bambini delle scuole e per i disabili. Dotata di 18 cabine per un totale di 108 posti, permetterà di godere del panorama della città in sicurezza. Di notte sarà illuminata da 6000 luci led.

Sin dai primi momenti di apertura si è formata una lunga coda in piazza anche perchè per i primi 200 il giro è stato offerto dall’impresa che la gestisce. All’inaugurazione erano presenti diversi assessori, il sindaco Antonelli, i rappresentati dei commercianti e molti curiosi.