Arriva Halloween, caramelle in regalo per tutti i bambini

Un’iniziativa dedicata ai bambini, i veri protagonisti della festa di Halloween: è la proposta del Comitato Commercianti del Centro Cittadino, con Amministrazione comunale, Ascom e Distretto del Commercio, per festeggiare una ricorrenza ormai entrata a pieno titolo nel calendario delle feste più attese. Oltre a un momento di divertimento per i più piccoli, sarà un’opportunità per i commercianti: domani, 31 ottobre, a tutti i bambini che entreranno nei negozi saranno regalate delle caramelle e contestualmente sarà loro consegnato un invito a partecipare a uno speciale evento natalizio in programma per il week end del 30 novembre.

«Questa iniziativa legata alla festa di Ognissanti che per noi, più che con Halloween si identifica con il Capodanno celtico, è un’ulteriore manifestazione concreta di come il commercio si senta sempre più come un elemento molto presente all’interno della vita sociale del sistema città e della comunità di Busto Arsizio -commenta l’assessore al Commercio Manuela Maffioli-. La partecipazione concreta dei commercianti alla vita della città, alle sue festività, alle sue ricorrenze è alla base di un patto di collaborazione tra l’Amministrazione comunale e il mondo del commercio che si sviluppa attraverso gli organi che i commercianti rappresentano. Alla luce del recente rinnovo dei vertici del Comitato questo patto troverà un rilancio e un rafforzamento: in questa occasione fare in modo che i piccoli clienti trovino un segno che è rappresentato da qualcosa di dolce, distintivo della festa di Ognissanti, nei negozi della loro città è un ulteriore collegamento tra i commercianti e il comune sentire dei cittadini».

Saranno oltre duecento gli esercizi commerciali pronti ad accogliere i piccoli clienti mascherati: «Lo scopo della manifestazione è quello di promuovere ed incentivare il commercio in città, nonché di creare un bel momento di aggregazione gioiosa per tutte le età» osserva Alessandra Ceccuzzi, neo presidente del Comitato Commercianti Centro Cittadino. «Ascom – conclude il presidente Rudy Collini – ha voluto essere vicina alle attività commerciali e alle famiglie di Busto Arsizio, regalando le caramelle che saranno distribuite ai bimbi in maschera, dal centro alla periferia: un ulteriore modo per invitare i cittadini a popolare le nostre strade, che senza negozi sarebbero deserte e che invece, anche in occasioni come questa, contribuiscono a rafforzare il senso di comunità che qui rappresenta ancora un valore aggiunto».