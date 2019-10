Camminar gustando…tutto il bello di Cairate

Otto euro per una cartolina e una con tutti i punti ristoro per gli assaggi dai salumi alla polenta e bruscitt, dalla pizza passando ai fagioli con la salsiccia. Per finire del buon dolce tipico, una torta e il gelato.

Camminar gustando, l’iniziativa di successo che fa parte della festa di Cairate, ha messo in rete tanti esercizi e negozi della cittadina e il successo è stato assicurato grazie all’impegno della Pro Loco e di tanti volontari.

«Una iniziativa di festa per i nostri cittadini, ma anche una risposta concreta per fare valore ai negozi e alle attività di vicinato – il sindaco Paolo Mazzucchelli è soddisfatto del risultato. – Sono tanti anni che facciamo la festa e c’è sempre una bella partecipazione. Abbiamo bisogno di riscoprire le nostre attività. Oggi è un esempio della cose che si possono fare. Ci dobbiamo impegnare tutti: l’amministrazione stando al fianco delle associazioni e realtà come la Pro Loco, i negozi alzando la qualità e i servizi, ma poi anche ogni cittadino scegliendo di restare a Cairate per fare la spesa o servirsi di professionisti».

Dopo la “passeggiata golosa” chi ha raggiunto il comune ha potuto anche visitare il bellissimo monastero di S. Maria Assunta, dove, fino al 13 ottobre, si tiene “Seme di Luce” , una mostra d’arte a cura di Carla Tocchetti, allestita per il 500° dalla morte di Leonardo Da Vinci, e ai rustici del monastero ha potuto vedere la mostra delle artistiche tavole originali a fumetti di Tommaso Bianchi, mentre all’auditorium è si vedeva una mostra di modelli architettonici di Angelo Paladini e Giampiero Morandi.

Il ricco programma prevede inoltre stand delle aziende agricole del territorio, esposizione delle eccellenze dell’artigianato locale, battesimo della sella e ludobus.

Il ricavato della festa andrà a un fondo comune, gestito dalla Pro Loco, per sviluppare altre attività nel corso dell’anno.