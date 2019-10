Le lezioni sono riservate a cittadini extracomunitari in regola con il permesso di soggiorno: si tratta del «Corso di italiano per stranieri» in programma presso la sede dell’Isis Città di Luino Carlo Volontè di via Lugano il martedì e il giovedì dalle ore 14 alle ore 16.

Il livello è “A2“; info ai seguenti recapito Annalina 3355926306 Naima 3891279125.

Iscrizioni: Giovedì, 10 Ottobre, ore 14,30

ISIS LUINO – VIA LUGANO, 24/A – LUINO