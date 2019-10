Dal “claun” Pimpa al braccio robotico, una serata con Varesefocus

Da Varesefocus

Storia di noi: 20 anni della redazione di Varesefocus, sempre all’appassionata ricerca della curiosità, della nicchia da scoprire, della preziosità sconosciuta ai più. Sempre in tensione in questa ricerca sulla scorta degli insegnamenti del nostro primo direttore, Mauro Luoni, che – penna e macchina fotografica in resta, o meglio in sella alla sua moto – ha segnato il tracciato di un percorso che ha visto molte firme e volti percorrere la stessa strada. 20 anni di imprese, di storie di persone, di idee, di ingegno, di sacrificio e di orgoglio. Di approfondimento a caccia del cuore della notizia, insieme al racconto onesto e anche ammirato di quella capacità tutta nostrana di rimboccarsi le maniche nel momento della difficoltà, che si trasforma in sfida e, a sua volta, diventa opportunità. 20 anni di un territorio tanto bello quanto unico che merita di essere comunicato in maniera altrettanto unica e attenta, senza darlo sempre per scontato come facciamo noi che siamo nati qui. 20 anni di cambiamenti epocali, che all’inizio scherzosamente in redazione descrivevamo come “un’onda da cavalcare ma di quelle che è meglio non restarci sotto”. Di noi quindi. Di collaboratori e di lettori, sempre attenti e partecipi, spesso sapientemente critici e propositivi, mai distanti da un progetto che, nato in casa dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese non è mai voluto essere, né mai sarà, un house organ.

È per testimoniare questo “noi” che abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di VareseNews di festeggiare il compleanno della rivista all’interno del Festival del giornalismo Glocalnews, che torna con l’ottava edizione a Varese dal 7 al 10 novembre. Un appuntamento ormai tradizionale che quest’anno, tra gli ospiti e speaker di altissimo livello da ogni parte d’Italia, vedrà anche un evento dedicato ai 20 anni di Varesefocus. L’appuntamento è per giovedì 7 novembre alle ore 21.00 a Ville Ponti, con una serata dedicata alla rivista ma anche al territorio. Una serata che vedrà la partecipazione di protagonisti che sono passati dalle pagine di Varesefocus e che rappresentano le varie anime del territorio e della provincia: l’economia, l’arte, la musica, lo sport e molto altro. In quell’occasione largo spazio ai lettori giovani, con la presenza di tre under 25 che racconteranno il loro legame con una rivista, che in questi 20 anni, ha dedicato molto spazio alla crescita e alla formazione dei ragazzi. Tant’è che ha avuto l’onore di una copertina realizzata da un’artista tredicenne! Vi aspettiamo, dunque, lettori giovani e giovani dentro, a ripercorrere con noi 20 anni di Varesefocus. Con una certezza: senza di voi, un noi non ci sarebbe!

La serata sarà un omaggio a vent’anni della comunicazione che cambia con la partecipazione di protagonisti che sono passati sulle pagine della testata, che racconteranno il valore del giornale per loro e per il territorio.

Roberto Grassi, imprenditore, presidente Univa, Alessandra Caraffini, imprenditrice, Daniele Cassioli, sportivo, Marco Rodari, Claun il Pimpa, Silvia Franzi, musicista, Greta Galli, ideatrice mano robotica Lego, Giulia Michael, studentessa, Emanuele Bertani, imprenditore . Spazio anche allo spettacolo di Sabbie Luminose. Conduce Silvia Giovannini

L’ingresso è libero e gratuito, si consiglia la prenotazione dei posti al seguente link: https://bit.ly/35Fp5aK