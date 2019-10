Due giovanissimi giocatori di baseball di Saronno negli USA

Andrea Bellebono e Simone Monticelli, due giocatori della squadra dell’A.S.D. Saronno Baseball Club sono a Miami, negli USA, per una serie di partite all’interno dell’iniziativa mondiale World Comes to Palm Beaches 2019.

Le partite saranno giocate di fronte a decine di scout di Junior college, università americane e franchigie di MLB, la lega del baseball USA. L’evento è aperto a squadre per nazione e per età, 12U, 15U, 18U e 18Over. Le nazioni partecipanti sono Honduras, Argentina, Nigeria, Italia, Canada, Portorico, Panama, Ecuador, Guyana, Australia, Puerto Rico, Bahamas, Sri Lanka, Aruba, Bonaire, Columbia, Paesi Bassi, Repubblica Domenicana e Stati Uniti.

Il terreno di gioco è quello del nuovo impianto di West Palm Beach, del valore di 150 milioni di dollari, sede dello spring training dei Washington Nationals e degli Houston Astros, attualmente impegnati nelle World Series 2019. «In bocca al lupo ragazzi – si legge sulla pagina Facebook del club saronnese -. Molti di noi appassionati hanno sognato quello che state facendo voi adesso! Fatevi valere!».

Per diventare giocatori e giocatrici di baseball, sono intanto aperte le selezioni per ragazzi e ragazze Under 12 e Under 15 che dal 4 novembre a Saronno nella palestra Pizzigoni cominceranno ad allenarsi. Per info: 347 9239714 – 393 3280311.