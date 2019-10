Escursione al Brudelhorn

Sabato 5 ottobre il CAI Luino propone una interessante escursione nell’Alto Vallese con meta la vetta del Brudelhorn 2791m. Salita da Ladstafel 1925m via Distelgrat. Splendido panorama su alcune grandi cime vallesane e bernesi, sul Ghiacciaio del Rodano e su alcuni villaggi dell’Obergoms. Bella croce con libro di vetta incorporato.

Il percorso è abbastanza lungo, ma non difficile, nel Goms. Per chi non volesse effettuare tutto l’intero percorso possibilità di fermarsi al famosissimo Distelsee 2587m facile meta di famiglie con bambini.

Tempo di salita 3h – Tempo totale h5.30 h – Dislivello 866 m – Difficoltà: T2 – Sviluppo

complessivo: 13,5 km – Accompagnatori Maurizio e Renata

Programma

Si ricorda che per motivi organizzativi l’adesione all’escursione deve pervenire entro il giovedì sera

che precede la gita

Ore 6.40 ritrovo presso posteggio ingresso piscina comunale di Luino in via Lugano

Ore 6.45 Partenza con mezzi propri per Ladstafel – serve bollino autostrada

In caso di meteo avverso escursione annullata

Abbigliamento e calzature adeguate – I bastoncini non devono mancare vanno bene anche quelli per sci

Escursione gratuita con condivisione spese auto

Adesioni e assicurazione: la partecipazione alle escursioni proposte dal CAI Luino è consentita solo agli iscritti al CAI di qualsiasi sezione nazionale o a club alpinistici stranieri di cui esiste una reciprocità. Per i non soci che desiderano partecipare alla escursione viene fatto obbligo di iscriversi il giovedì antecedente la gita versando la quota di € 10 comprensiva della polizza assicurativa prevista dalla sede centrale per Soccorso Alpino –Infortuni senza la quale non sarà possibile partecipare

CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail escursioni@cailuino.it

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail

infopoint@comune.luino.va.it

Pro Loco Maccagno con Pino e Veddasca – tel 0332 562009 – mail info@prolocomaccagno.it