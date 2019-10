È già il momento di pensare al concerto di Natale

Siamo a fine ottobre e c’è già chi pensa ad accaparrarsi i biglietti per poter assistere al concerto di Natale in San Giovanni e per questo l’amministrazione comunale ha deciso di anticipare la comunicazione dell’evento.

Come da tradizione, l’Amministrazione Comunale organizza il Concerto di Natale della Città di Busto Arsizio presso la Basilica San Giovanni. Quest’anno si svolgerà giovedì 12 dicembre alle ore 21.00 e sarà eseguito dal Coro e Orchestra Sinfonica Amadeus diretti dal M° Marco Raimondi.

Al fine di disciplinare l’ingresso al concerto, sarà possibile prenotare e contestualmente ritirare il relativo biglietto d’invito del Concerto di Natale dal 28 novembre 2019 e fino ad esaurimento posti dalle ore 8.30 alle ore 13.00 presso la Sala Riunioni del Palazzo Comunale – Via Fratelli d’Italia n. 12 e successivamente presso l’Ufficio Grandi Eventi.

Ciascuno degli interessati potrà richiedere, per una sola volta, un numero massimo di due ingressi e tali biglietti dovranno essere presentati obbligatoriamente all’entrata il giorno dei concerti.

Non sono previsti posti numerati.

In ogni caso la precedenza sarà sempre assicurata ai cittadini residenti in Busto Arsizio; i non residenti potranno partecipare ai concerti solo nel caso di richieste inferiori ai posti disponibili.

Questa comunicazione è a disposizione dei cittadini presso il Municipio e i seguenti Uffici: Grandi Eventi, Musei, Biblioteca, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Suap, nonché nei negozi cittadini, è pubblicata sul sito Internet, sulla pagina Facebook ed è inviata attraverso la newsletter istituzionale ai cittadini iscritti al servizio.