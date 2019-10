Guido Marangoni presenta “Come stelle portate dal vento” alla Liuc

La presentazione in anteprima nazionale è stata il 3 ottobre al centro Culturale San Gaetano di Padova e, dopo Vercelli e Verona, giovedì 17 ottobre 2019, il libro di Guido Marangoni “Come stelle portate dal vento” arriva alla LIUC per offrire positività, incantare e sorprendere. Perché la terza missione di un’Università consiste anche nel diffondere un senso di fiducia nelle capacità dell’uomo.

In tal senso la LIUC, in collaborazione con il Centro Pastorale “Pier Giorgio Frassati”, propone una trilogia di coraggio intraprendente, con l’intenzione di disabilitare la disabilità. Tre gli incontri, a partire da giovedì 17 ottobre, alle 17.30, in Auditorium, per la presentazione del nuovo libro di Guido Marangoni, già autore di “Anna che sorride alla pioggia” (vincitore Premio Selezione Bancarella 2018).

«Portando in giro per l’Italia la storia di Anna, la nostra storia, ho capito che gli inciampi riguardano tutti, e sono tantissime le testimonianze di cadute e ripartenze, paura e resilienza che ho incontrato lungo questo viaggio -racconta l’autore-. Ogni incontro, ogni abbraccio, ogni sorriso è stato per me una nuova iniezione di fiducia, la conferma di una certezza che porto dentro di me come una bussola: dietro a un brusco cambio di direzione, un porto mancato o dopo una violenta tempesta, si nasconde sempre un nuovo orizzonte da esplorare».

Da esplorare è il coraggio che i 3 incontri in programma vogliono portare all’attenzione di tutti. Martedì 5 novembre, sempre alle 17.30, nel laboratorio i-FAB della LIUC, sarà invece la volta di una dimostrazione con il maestro di karate della nazionale paralimpica, Rolando Gaido, che si sta preparando a Tokyo 2020. Mentre venerdì 22 novembre, alle 17.30 in i-FAB, largo alla squadra Black Lions, campioni nazionali per 3 anni consecutivi di hockey su sedia a rotelle.

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero, aperti a tutti.