In ottomila per l’Eroica

È il giorno dell’Eroica a Gaiole in Chianti. Erano quasi ottomila gli iscritti alla ventitreesima iniziativa della pedalata, nata nel 1997, in provincia di Siena, da un’idea di Giancarlo Brocci. A caratterizzare l’evento, come da tradizione, le atmosfere vintage, con bici e abbigliamento d’epoca, i ristori e i percorsi che si snodano tra saliscendi e bianche sterrate del territorio.

Tantissimi i partecipanti giunti da tutta Italia e non solo: circa il 40 per cento degli iscritti arriva infatti dall’estero per partecipare a questa manifestazione diventata negli anni un vero e proprio movimento di appassionati. Sono diverse le occasioni collaterali organizzate così come le pedalate “gemelle” in tutto il Mondo. Ma la vera Eroica è quella che si corre oggi, 6 ottobre.

Alla pedalata partecipano ormai da molti anni anche tanti varesini tra cui una “delegazione” della Bottega del Romeo di Ispra.

Cinque i percorsi proposti, per amatori e atleti più allenati, dai 32 km della “Passeggiata”, ai 209 km del “Lungo”, che si snodano nel territorio del Chianti, Siena e Val d’Orcia.



