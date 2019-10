Lavori al ponte, è ufficiale: iniziano il 31

Dalle ore 8,30 del 31 ottobre 2019 alle 18 del 11 dicembre sarà impossibile passare sotto al ponte della ferrovia lungo la strada statale 394 in viale Dante Alighieri a Luino.

Lo ha deciso oggi l’amministrazione comunale tramite un’ordinanza della polizia locale. Motivo: gli annunciati lavori di ristrutturazione del ponte ferroviario.

Dunque, tecnicamente, al km km. 50+297 della ss 394 sarà in vigore la temporanea istituzione del divieto d transito per tutti i veicoli.

“Le informazioni agli abitanti nella zona interessata dai lavori, le installazioni dei prescritti segnali stradali relativi alle disposizioni della presente ordinanza, gli sbarramenti, le delimitazioni e le deviazioni su itinerari alternativi, i segnali del limite di velocità , nel tratto interessato dal cantiere stradale, nonché tutti gli accorgimenti necessari per la fluidità della circolazione dei veicoli, nonché delle infrastrutture poste a tutela dell’incolumità dei pedoni, dovranno essere effettuati, a cura della ditta esecutrice dei lavori, in conformità alle norme dell’art. 21 del D.Lgs.30.04.92 n. 285, del relativo Regolamento d’esecuzione approvato con D.P.R. 16.09.96 n. 610 e successive modifiche ed integrazioni e del D.M. 10 Luglio 2002 relativo al “Segnalamento dei Cantieri Stradali”. si legge nella nota.

I lavori, come annunciato, si rendono necessari dopo la caduta, anni fa, di alcuni calcinacci dall’antico ponte su cui corre la ferrovia Luino-Milano.

Per le auto dirette a Luino è possibile percorrere la via Fornara (da Germignaga) o la via Don Folli (per sbucare in zona ospedale) così da superare il cantiere.