Libri e castagne a sostegno di Amor e dell’Ospedale

Continuano le iniziative di Amor per l’ospedale di Angera.

Nel pomeriggio di oggi i volontari dell’associazione sono sul lungolago per una castagnata benefica e un mercatino di libri usati.

Il ricavato della giornata sarà devoluto a sostegno delle iniziative dell’associazione che si impegna per l’ospedale cittadino Carlo Ondoli. Nei mesi scorsi diverse realtà hanno contribuito alle attività di Amor raccogliendo fondi per i progetti di questa realtà, come quello per l’acquisto dell’auto da dedicare all'”ostetrica di famiglia”.