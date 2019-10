L’ufficio turismo si trasferisce a Villa Recalcati

A partire da domani, martedì 8 ottobre, l’ufficio Turismo della Provincia di Varese avrà sede a Villa Recalcati.

L’ufficio si occupa prioritariamente di fornire consulenza e informazioni relative all’apertura di nuove strutture ricettive, alla gestione e abilitazione al portale regionale Turismo5 per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e dell’invio del CIR (Codice Identificativo di Riferimento), obbligatorio per gli annunci di promozione di case e appartamenti per vacanze e locazioni turistiche.

L’Ufficio è aperto, previo appuntamento, dal lunedì al venerdì, la mattina dalle 9,00 alle 12,00, il pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30. Il numero di telefono è 0332-252412.