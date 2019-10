Michelino da Besozzo, un concerto per ricordare il maestro

Venerdì 4 ottobre alle ore 21.00 presso la Sala Letture del Comune di Besozzo in via Mazzini n. 10 avrà luogo il Concerto per Michelino a cura del clavicembalista Giuliano Bellorini e di Angela Fiegna, autrice, per il Gruppo di Ricerca Storica di Laveno Mombello, del libro “Michelino da Besozzo, il maestro dallo stile tenero”.

Nel corso della serata, organizzata da Auser Besozzo Insieme e patrocinata dall’Amministrazione comunale, si alterneranno parole e musica. Il maestro Bellorini illustrerà ed eseguirà al clavicembalo brani cinquecenteschi, Angela Fiegna presenterà alcune pagine del suo studio sul Libro d’Ore di Michelino, arricchito dalle schede botaniche di Luce Vera Ferrari.

Sarà un’occasione per immergersi in un’atmosfera di altri tempi, per godere di un’esperienza musicale inconsueta, per apprezzare un grande artista ingiustamente a lungo dimenticato e per ritrovare, nei dettagli delle splendide miniature, riscontri toccanti con la natura dei nostri luoghi. Seguirà rinfresco a cura della ProLoco di Besozzo.