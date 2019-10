Musica, storia e arte: a Saronno un tributo a Leonardo da Vinci

Dopo il successo del ciclo di serate “Il Dolce Suono: una Storia della Musica Italiana”, l’Associazione Culturale Le Stanze della Musica propone un nuovo percorso, fatto di quattro incontri, dal titolo “Il Dolce Suono: Quattro Passi tra le Sette Note”, per intrecciare arte, musica, cultura e storia del nostro Paese.

Il primo appuntamento è per domenica 27 ottobre alle ore 17 presso l’Auditorium di Saronno in via Padre Paolo Reina 14/16, con un concerto in onore di Leonardo Da Vinci. A 500 anni dalla sua morte, Le Stanze della Musica propone una serata scandita dalle musiche e dai motivi musicali del suo periodo, il Rinascimento.

La conferenza sarà tenuta dal relatore Terenzio Gnemmi, che si presterà poi ai flauti. Ad esibirsi sarà l’Ensemble “In Armonia” diretto da Isabella Passoni, tra voci, flauti, liuto, clavicembalo, violini e violoncello. L’ingresso è gratuito. Informazioni e segreteria al numero 366 598 0980 o all’indirizzo mail info@lestanzedellamusica.org.