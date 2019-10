Una giornata di “coccole” per il monte di Induno

L’iniziativa “Obiettivo Monarco”, in programma sabato scorso ma rinviata per la pioggia, si svolgerà sabato 26 ottobre.

Una giornata di “coccole” per il monte che domina Induno Olona, dedicata alla cura e alla valorizzazione di boschi e sentieri. In programma la manutenzione della strada di accesso dopo il castello, la raccolta di rifiuti nelle aree boschive e la sistemazione di alcuni sentieri.

Organizzata dall’Assessorato all’ambiente in collaborazione con la Protezione civile del Piambello, gruppo di Induno Oona, e con Asfarm, l’iniziativa è aperta a tutti.

L’appuntamento, per chi vuole partecipare, è a partire dalle 8,30 al piazzale alla fine di via Crivelli per la suddivisione dei volontari in squadre.